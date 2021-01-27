بوتين يوضح دور عمالقة التقنيات الرقمية في المجتمع الحديث

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن عمالقة التقنيات الرقمية (الشركات) تلعب دورا أكثر أهمية في المجتمع الحديث، وتتنافس مع الحكومات بحكم الأمر الواقع.

وأشار بوتين في كلمته أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي إلى أن عمالقة التكنولوجيا الحديثة، وقبل كل شيء، التقنيات الرقمية بدأت تلعب دورًا متزايد الأهمية في حياة المجتمع.

وقال بوتين: "هناك الكثير من الحديث عن هذا الآن، لا سيما فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في (الولايات المتحدة) خلال الحملة الانتخابية. فهذه الشركات لم تعد مجرد بعض عمالقة الاقتصاد، في بعض المناطق هم يتنافسون مع الحكومات بحكم الأمر الواقع".

وأكمل الرئيس في نفس السياق، قائلا، لقد رأينا للتو في الولايات المتحدة، أنه تم محو خط عمل عمالقة التقنيات الرقمية فهم يحاولون، بوقاحة وفقًا لتقديرهم الخاص، حكم المجتمع.

وأوضح بوتين، "أين هو الخط الفاصل بين نشاط تجاري عالمي ناجح وتوفير الخدمات المطلوبة وجمع البيانات الضخمة من جهة، والمحاولات الوقحة (لعمالقة التقنيات الرقمية)، وفقًا لتقديرهم الخاص، في إدارة المجتمع واستبدال المؤسسات الديمقراطية الشرعية من جهة أخرى... ولقد رأينا تقييد حق الشخص في أن يقرر بنفسه كيف يعيش وماذا يختار وكيف يعبر عن رأيه بحرية، فقط في الولايات المتحدة".