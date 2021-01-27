الخارجية الروسية تسلم ممثل السفارة الأمريكية احتجاجا على نشر أخبار كاذبة حول الاحتجاجات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسليم ممثل السفارة الأمريكية مذكرة احتجاج على خلفية نشر أخبار مزيفة حول الاحتجاجات في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "ننوه إلى انتشار واسع النطاق لأخبار مزيفة وغير دقيقة حول روسيا من قبل المنصات الرقمية الأمريكية، والتي تكرر بشكل منهجي واستفزازي، ويتم نشرها بشكل منسق من قبل السفارة الأمريكية في موسكو".

وأضاف البيان بأنه "تم استدعاء ممثل السفارة إلى وزارة الخارجية في 27 يناير(كانون الثاني) وتم تسليمه مذكرة احتجاج تحذر من أن الجانب الروسي يحتفظ بحقه في الرد".

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو أعربت عن استيائها من نشر معلومات زائفة حول الفعاليات غير المصرح بها، وحجب حسابات المسؤولين الروس من قبل الولايات المتحدة، وأنه سيتم إرسال مذكرة بهذا الصدد.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "روسيا تبحث بشكل جاد كيفية مشاركة منصات الإنترنت الأمريكية في التدخل الأمريكي بشؤوننا الداخلية... وهناك عدد كبير من الأمثلة على كيفية قيام شبكات التواصل الاجتماعي، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة بهذا العمل، وتتساءل (موسكو) كيف يفسرون تعديل المحتوى الأمريكي الداخلي، وإيقاف (حسابات) الرئيس الأمريكي بسبب مزاعم مزيفة وتهديدات معينة، ولكن لسبب ما، في هذه الحالة (بخصوص روسيا)، على الرغم من وجود عدد كبير من الأخبار المزيفة، التي تبرأت منها موسكو رسمياً، وأعلنت أن هذه المعلومات كاذبة، لم يحدث مثل هذا التعامل".

ودعت وزارة الخارجية الروسية سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في موسكو إلى أن تتعامل مع مشاكلها، وأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.