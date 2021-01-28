روسيا تختتم اختبار سلاح جديد للقوات البحرية

قال بوريس أوبنوسوف، المدير العام لشركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية، في حديث لصحيفة "vpk"، وهي صحيفة تختص في شؤون تصنيع الأسلحة، إنهم انتهوا في عام 2020 من اختبار "أول طوربيد كهربائي روسي".

وأشار إلى أنه جرى إنتاج طوربيدات من هذا النوع في زمن الاتحاد السوفيتي، ولكن إمكانياتها لا ترقى إلى مستوى إمكانيات الطوربيد الجديد.

وأضاف أن الطوربيد الكهربائي الروسي يتفوق على أمثاله الغربية من ناحية كتم الضجيج ومدى ابتعاد الأهداف التي يستطيع اكتشافها والوصول إليها والمدى الذي يغوص إليه.

ووفق الخبير ألكسندر موزغوفوي فإن الطوربيد الكهربائي لا يصدر عنه ضجيج ولهذا السبب يستطيع أن يصل إلى السفينة المعادية أو الغواصة في الخفاء، ولا تتمكن السفينة أو الغواصة المراد تدميرها من الابتعاد عنه.