"عباد الشمس" الروسي.. مصدر الخطر الأكبر على مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية

يوجد في روسيا جهاز بإمكانه تجريد مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية "إف-22" و"إف-35" من أهم قدراتها.

ويُعتقد أن مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية تتمتع بالقدرات التي تجعلها أهم مرتكزات الطيران العسكري الغربي. ومن أبرز قدراتها القدرة على التخفي عن الرادار المضاد، وهي قدرة تجعلها طائرات خفية أو شبحية من الصعب أو من المستحيل اكتشافها.

إلا أن هناك من لا يجد أن المقاتلات الخفية محصنة تماما من الإصابة، ويرى إمكانية أن تصبح مقاتلات الجيل الخامس غير مُجدية لوجود وسائل قادرة على اكتشاف الطائرات الخفية.

The stealth fighter is among the most consequential innovations of modern air power, offering an unprecedented degree of tactical and strategic flexibility. https://t.co/rnDWzvvGZm — National Interest (@TheNatlInterest) January 25, 2021

​ومن أهم وسائل اكتشاف المقاتلات الخفية الجهاز الروسي المسمى بـ"عبّاد الشمس" (بودسولنوخ) الذي تم إنشاؤه لاكتشاف الطائرات الخفية على بعد كبير وفقا لصحيفة "ناشيونال إنترست".

وما يسمى بـ"عبّاد (أو دوار) الشمس" هو جهاز الرادار لاكتشاف الأهداف البحرية والجوية على بعد يصل إلى 450 كيلومترا.