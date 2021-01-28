"ولا أي حالة وفاة أو أثر خطير"... مركز "غامالي": لقاح "سبوتنيك V" يثبت فاعليته بنسبة 100%

لم يسجل لقاح "سبوتنيك V" أي أثر جانبي خطير مرتبط به ولا أي حالة وفاة... هذا ما أعلنه مركز "غامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، اليوم الخميس، مضيفا أن فاعليته في تطوير المناعة الخلوية تقترب من 100%.

موسكو - سبوتنيك. وخلال اجتماع عبر الإنترنت لمجلس "علوم الحياة" العلمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية حول موضوع "كوفيد -19 وأمراض السرطان"، عقد في المركز الصحفي التابع للمجموعة الدولية الإعلامية "روسيا سيغوديا"، قالت كبيرة الباحثين في مختبر الهندسة الوراثية للكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في المركز، داريا يغوروفا:

"الكفاءة المناعية، التي تتعلق في الواقع بالاستجابة المناعية الخلوية والخلطية، من حيث الاستجابة المناعية الخلطية، فهي تتجاوز 98% في الوقت الحالي، وذلك وفقًا للنتائج التي لدينا، ومن حيث المناعة الخلوية، فإنها تقترب من 100%".

وأضافت: قد تأكدنا من سلامة اللقاح العالية، ولم نسجل أي أثر جانبي خطير مرتبط باللقاح ولا حالة وفاة واحدة قد تكون لها صلة باستخدام اللقاح.

جدير بالذكر، أن لقاح "سبوتنيك V" هو أول دواء مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غامالي" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة وتسجيله من قبل وزارة الصحة الروسية في آب/أغسطس 2020.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى، ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.