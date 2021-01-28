الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تعتمد أوراق الوفد الروسي

اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قرارًا بأغلبية الأصوات، قررت فيه المصادقة على صلاحيات الوفد الروسي.

وجاء في نص القرار الصادر اليوم الخميس: "قررت الجمعية المصادقة على صلاحيات أعضاء الوفد الروسي".

وتم بث جلسة التصويت على موقع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حيث صوت 107 نواب لصالح القرار مقابل 36 ضده وامتنع 24 عن التصويت.

وفي اليوم الأول من الدورة التي عقدت 25 كانون الثاني/ يناير، اقترحت رئيسة الوفد الأوكراني ماريا ميزينتسيفا، الطعن في وثائق الوفد الروسي. وبعد بيانها بشأن النظام الداخلي، أيدت أغلبية الأصوات فكرة الممثلة الأوكرانية للطعن في الوثائق وفقًا للمادة 8 من قواعد المنظمة حيث أيد الاقتراح 38 نائبا من خمسة وفود وطنية مختلفة.

وعليه أعلن رئيس الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، نائب رئيس مجلس الدوما، بيتر تولستوي، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الوفد الروسي لن يوافق أبدًا على تقييد صلاحياته في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وإذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، فستضطر روسيا إلى مغادرة منبر الحوار هذا، كما كان الحال في عام 2014.

يذكر أنه كانت آخر مرة تم فيها الطعن في أوراق اعتماد الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في يناير 2020 وقبل ذلك - في يونيو 2019.