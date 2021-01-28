"روسكومنادزور" تزيل دعوات لمشاركة المراهقين في احتجاجات غير قانونية من الشبكات الاجتماعية

أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور" أن الشبكات الاجتماعية الأجنبية والروسية تعمل على إزالة الدعوات لمشاركة المراهقين في الاحتجاجات غير المصرح بها.

وقالت روسكومنادزور اليوم الخميس : "الشبكات الاجتماعية الأجنبية والروسية بدأت بنشاط في حذف الدعوات لمشاركة المراهقين في الاحتجاجات غير المصرح بها بناءً على المتطلبات الجديدة لمكتب المدعي العام".

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إخطار إدارات الشبكات الاجتماعية بضرورة إزالة محتوى يدعو للمشاركة في الاحتجاجات القادمة غير المصرح بها.

ولفتت الهيئة إلى مواصلة التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي من أجل وقف تورط القاصرين في أعمال الاحتجاجات غير القانونية، والتي تنطوي على مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، شدد الكرملين على ضرورة عدم تحويل الشبكات الاجتماعية إلى منبر للدعوى للمشاركة في الاحتجاجات غير المصرح بها.