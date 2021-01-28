سلوتسكي: تأكيد صلاحيات روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يؤكد استقلالية الأخيرة

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي وعضو الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ليونيد سلوتسكي، أن تأكيد صلاحيات الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يشير إلى أن الجمعية لا تدور ولا تنوي أن تدور في فلك الأقلية المعادية لروسيا، وأنها مستعدة للحوار مع موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وفي هذا الصدد، كتب سلوتسكي في قناة "تليغرام" الخاصة به اليوم الخميس: "لقد تم تأكيد صلاحيات روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بحجمها الكامل. وصوتت الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية ضد جميع التعديلات التي اقترحتها أوكرانيا ودول البلطيق، التي طالبت بعدم التصديق على تفويض الوفد الروسي".

وتابع قائلا :"وهذا يعني أن الجمعية لم تدور ولن تدور في فلك الأقلية العدوانية المعادية لروسيا، وهي مستعدة للحوار مع الدولة الأكبر في القارة الأوروبية. وبذلك تحتفظ روسيا بوجودها في موقع ستراسبورغ وستواصل إبلاغ موقفها باستمرار إلى زملائها الأوروبيين مباشرة".

يذكر أنه سبق وأفاد رئيس الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ونائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيتر تولستوي، بأن الوفد الروسي طلب من رئيس الجمعية البرلمانية واللجنة الخاصة باللوائح إجراء دراسة لتصريحات ممثل الوفد الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، نظرا لطابعها الاستفزازي ولما تتضمن من إهانات دنيئة معادية للرئيس الروسي والسلطات الروسية.