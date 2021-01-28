بوتين: قواعد العمل في روسيا يجب أن تكون واضحة وشفافة للمستثمرين الأجانب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن قواعد العمل في روسيا يجب أن تكون واضحة وشفافة، وتدعم المستثمرين الأجانب.

في اجتماع مع مجلس الوزراء، تحدث بوتين عن الاجتماع مع رجال الأعمال، والذي جرى في اليوم السابق كجزء من منتدى دافوس.

وقال بوتين: "الجميع يفهم تمامًا ما نقوم به. في الواقع، إنه من مصلحة اقتصادنا الوطني. نسعى إلى زيادة مستوى التوطين من هؤلاء المستثمرين الذين يأتون إلى سوقنا. نحن ندعمهم، ونسمح لهم بالذهاب إلى المشتريات العامة، وندعمهم ماليا. بعض إجراءات الدعم التي سنقوم بها غير مسبوقة على الإطلاق".

وأضاف بوتين: "أفهم أنه لا يمكن أن يكون هناك نهج موحد هنا، ومع ذلك، يجب أن تكون كل هذه القواعد على الأقل شفافة ومفهومة لجميع الشركاء الذين نعمل معهم. هذا مهم للغاية".