الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود يراقب تحركات المدمرة "بورتر" التابعة للبحرية الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن دخول السفينة المدمرة "بورتر" الأمريكية المسلحة بصواريخ "كروز" إلى مياه البحر الأسود، مشيرة إلى أن أسطول البحر الأسود يراقب تحركاتها.

موسكو- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان، اليوم الخميس: "قوات أسطول البحر الأسود تراقب تحركات المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية "بورتر" التي دخلت البحر الأسود الساعة 19:00 من يوم 28 يناير 2021".

وأعلنت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن المدمرة الأمريكية بورتر تجري تدريبات في البحر الأسود.

وقالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية على تويتر: "المدمرة الأمريكية بورتر تتحرك باتجاه البحر الأسود حيث ستجري مناورات للحفاظ على الأمن البحري في المنطقة".

СЕНСАЦІЯ: Есмінець ВМС США «Портер» рухається протоками до Чорного моря, де проведе операції з підтримки морської безпеки у регіоні. Кораблі ⚓️ та літаки ✈️ ВМС США @USNavy регулярно діють у Чорному морі задля підтримки наших союзників і партнерів по НАТО!#PartnershipStrong https://t.co/n7WizwF70I — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 28, 2021

وفي 23 يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود الروسي يتتبع المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" في مياه البحر الأسود.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو إزاء تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو) قواته في البحر الأسود، مشيرة إلى أن تصرفات الحلف من شأنها تقويض الاستقرار في الإقليم وتدق إسفينا بين دول الجوار.