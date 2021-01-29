أكثر من نصف سكان روسيا يثقون في الرئيس بوتين

أظهر استطلاع للرأي أجراه صندوق "الرأي العام" الروسي أن أكثر من نصف سكان روسيا يثقون في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

موسكو - سبوتنيك. وأشار الاستطلاع إلى أن 60 في المئة أكدوا أن أداء بوتين في منصبه جيد، فيما عبر 26 في المئة عن وجهة نظر معاكسة.

في حين وجدت نسبة 14 في المئة من العينة صعوبة في الإجابة عن السؤال.

وأعرب 35 في المئة من المستطلعة أراءهم عن "عدم ثقة" برئيس الدولة.

يذكر أن استطلاع "فومنيبوس" تم إجراؤه في الفترة من 22 إلى 24 كانون الثاني/ يناير وشمل 1500 عينة من مختلف الفئات العمرية، في 53 منطقة روسية، وذلك عن طريق إجراء المقابلات في أماكن الإقامة.

ولا يتجاوز الخطأ الإحصائي نسبة 3.6 في المئة.