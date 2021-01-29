روسيا لأوروبا: مستعدون لإرسال 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" في الربع الثاني من العام

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الجمعة، أن بإمكانه إرسال 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من هذا العام، وذلك بعد إكمال الجزء الرئيسي لحملة التطعيم الوطنية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الصندوق الروسي على موقع "تويتر" المخصص للقاح، أنه "بعد استكمال الجزء الأكبر من التطعيم الشامل في روسيا، ستكون لدى الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إمكانية لتزويد الاتحاد الأوروبي بـ 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" لـ 50 مليون شخص في الربع الثاني من عام 2021 [في حال وافقت على ذلك الهيئة الأوروبية لشؤون الصحة- إيما]".

في وقت سابق، قدم صندوق الاستثمارات المباشرة طلبًا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي، ويتوقع الصندوق أن تبدأ عملية المراجعة التدريجية حول الطلب في شباط/ فبراير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو"، طور الاتحاد الأوروبي آلية سيتم بموجبها حظر تصدير اللقاحات إلى دول أخرى، وستكون هناك حاجة إلى تصريح خاص. سيتم إصداره إذا أوفت الشركة المصنعة للقاح بالتزامات الطلبات داخل الوحدة. ولن تتأثر شحنات اللقاحات إلى الدول الفقيرة في إطار برنامج "كوفاكس" بهذه الآلية.

وعبرت شركة فايزر في وقت سابق، عن عدم جاهزيتها لتسليم اللقاح للأوروبيين في الموعد المحدد. وقالت الشركة إن إدخال تعديلات في عملية الإنتاج وتسريع وتيرته، قد يؤثر على مواعيد تسليم اللقاح، الشيء الذي أثار استياء دول أوروبية أعربت عن "قلقها الشديد".

ونددت هذه الدول بالوضع "غير المقبول" الذي يسيء إلى "مصداقية عملية التطعيم". فيما بادرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى طمأنتها.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غامالي" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة وتسجيله من قبل وزارة الصحة الروسية في آب/ أغسطس 2020.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، التي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفاعلية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى، ويوفر اللقاح حماية كاملة لمدة عامين ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.