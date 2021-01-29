وزارة التعليم العالي الروسية تعلن عن موعد عودة جميع الجامعات إلى دوامها الطبيعي

أعلنت وزارة التعليم العالي الروسية، عن عودة التعليم في جميع الجامعات على أراضيها إلى دوام كامل وطبيعي ابتداء من يوم 8 فبراير/ شباط المقبل، بعد تحويل الدراسة بشكل جزئي عن بعد منذ العام الماضي بسبب جائحة "كورونا".

ووقع وزير التعليم العالي الروسي، فاليري فالكوف، اليوم الجمعة، قرار عودة الجامعات الروسية إلى العمل بنظام كامل وطبيعي، ويدخل القرار حيز التنفيذ في 8 فبراير/ شباط المقبل.

وقال وزير التعليم العالي الروسي، فاليري فالكوف: إن " الجامعات الروسية ستعود إلى الحياة الطبيعية والتعليم بدوام كامل ابتداء من 8 فبراير/ شباط المقبل، مع مجموعة من إجراءات السلامة الوقائية".

فيما يلي مجموعة الشروط الأساسية التي بموجبها ستتمكن الجامعات من فتح الأبواب للدراسة في الفصول الدراسية بدوام طبيعي وكامل:

- توفير مطهرات اليدين عند مدخل الجامعة، وفي الردهات ومقاهي الجامعات والمقاصف، وفي الحمامات. وكل شخص يدخل مبنى الجامعة يجب عليه تطهير يديه.

- ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وقياس درجة حرارة الطلاب عند مدخل المبنى الجامعي.

- لا يسمح للطلاب وغيرهم من الزوار الذين تظهر عليهم علامات الأمراض المعدية بالدخول إلى الجامعة.

- القيام بتطهير جميع أسطح التلامس (مقابض الأبواب والمفاتيح والطاولات) على الأقل كل أربع ساعات خلال فترة الدراسة.

- تهوية الفصول الدراسية أثناء فترات الراحة.

كما نبه وزير التعليم العالي إلى أنه "يجب أن يكون الجميع مستعدين للتراجع والعودة إلى وضع التعلم عن بعد مرة أخرى إذا ساء الوضع الوبائي".

وأعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، هذا الأسبوع عن تخفيف مجموعة من القيود التي فرضت في العاصمة الروسية بسبب جائحة "كورونا"، وذلك بسبب انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس. وأشار سوبيانين، إلى إمكانية استئناف عمل المتاحف والمكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى، كما سيتم رفع نسبة السعة الاستيعابية في المسارح ودور السينما والحفلات إلى 50 % .