المتحدث باسم الكرملين يعلق على مسألة انضمام منطقة دونباس إلى روسيا

رد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على تصريحات رئيسة تحرير وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" والقناة التلفزيونية "RT" مارغاريتا سيمونيان، بعد كلمة ألقتها خلال ندوة "دونباس الروسية" المنعقدة في العاصمة دونيتسك، دعت فيها إلى ضرورة قبول عودة دونباس إلى روسيا.