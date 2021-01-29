موراشكو: فبراير ومارس المقبلان سيمثلان تحولا في مكافحة كورونا وتبدأ الجائحة بالتراجع

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، أن الفترة من شباط/فبراير إلى آذار/مارس، قد تكون نقطة تحول في مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، وأن الجائحة بعدها ستبدأ بالتراجع.

موسكو - سبوتنيك. وقال موراشكو للصحفيين: "أعتقد أن شهري شباط/فبراير وآذار/مارس، سيصبحان نقطة تحول تبدأ بعدها الجائحة بالتراجع".

وأشار الوزير إلى أن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا يزال مرتفعا، ولذا يجب مواصلة جميع الإجراءات الوقائية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 19238 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 2799 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3813048 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 2799، و63 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 2284، فيما سجلت ضواحي موسكو 1044 حالة، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

وأشار المقر إلى تسجيل 534 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 72185 شخصا.