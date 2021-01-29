"سبوتنيك لايت"... روسيا تعلن عن موعد طرح اللقاح الثالث "أحادي الجرعة" ضد فيروس كورونا

أعلن حساب "سبوتنيك V" عبر تويتر، اليوم، عن موعد إطلاق لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي الثالث "الأحادي الجرعة" ضد فيروس كورونا.

وقال المطورون: "سنطلق لقاحًا من مكون واحد في فبراير/شباط المقبل أطلقنا عليه اسم "سبوتنيك لايت".

J&J single shot vaccine, which is basically just the 1st shot of #SputnikV(human adenoviral vector 26), showing good results. J&J is essentially the 1st half of Sputnik V. We will also launch the one component vaccine in Feb - we named it Sputnik Light.#SputnikLight is coming!✌️ https://t.co/sIflw0wKlY — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم، عن تطوير لقاح "سبوتنيك لايت" المطور من قبل مركز "غامالي" للأوبئة.

وفي ذلك قال مدير المركز القومي للبحوث في علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة"غامالي"، ألكسندر غونيزبرغ: "إن اللقاح الجديد، الذي تحدث عنه الرئيس، يجعل من الممكن تقديم حل وسط معين: "سبوتنيك لايت" سيعطي مناعة أقل على المدى الطويل من "سبوتنيك V"، ولكن بفضله، سيكون من الممكن إسقاط ذروة الحالات المصابة وتقليل الوفيات".

يقول غونيزبرغ سيعمل هذا المكون بنسبة 100%، ولكن يختلف قليلاً بالنسبة لفئات مختلفة من الناس، بالنسبة للبعض، ستكون الكفاءة بنسبة 85%، والبعض الآخر ستكون مختلفة قليلاً.

وأصدرت وزارة الصحة في روسيا الاتحادية، في يناير/كانون الثاني، تصريحًا لإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك لايت" لفيروس كورونا.

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، في وقت سابق، إن "سبوتنيك V" ليس عقارًا واحدًا، ولكنه منصة لقاح.

ووفقًا له، فإن "سبوتنيك لايت" سيتم تركيزه بشكل أساسي على الأسواق الخارجية، حيث توجد بؤر وبائية قوية، ولكن وفي روسيا، سيكون "سبوتنيك V" هو الرائد.