مقطع فيديو يوضح إمكانيات مقاتلات الجيل الخامس "سو 57" الروسية

تم نشر مقطع فيديو لإنتاج مقاتلات الجيل الخامس "Su-57"، وهي أول مركبة قتالية متسلسلة تم تجميعها بأمر من وزارة الدفاع الروسية. وذكرت الوزارة أنه تم نقل المقاتلات بالفعل إلى الجيش.

توضح الشركة المنتجة أن الإنتاج المتسلسل لطائرة "Su-57" مستمر في مصنع الطائرات "KnAAZ" في مدينة كومسومولسك في عام 2021، ومن المخطط زيادة معدل إنتاج المقاتلات، بحسب ما ذكر موقع "vesti" الروسي.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة، تسليم ثلاث طائرات نقل عسكرية حديثة من طراز "Il-76MD-90A" إلى الجيش. أواخر عام 2020.