الكرملين: بوتين يوقع وثيقة تمديد معاهدة "ستارت" لمدة 5 سنوات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة على قانون بشأن التصديق على تمديد اتفاقية ستارت لمدة 5 سنوات.

وقال الكرملين في بيان "وقع الرئيس على القانون الاتحادي "بشأن التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المؤرخة 8 أبريل 2010".

وأكد الكرملين أن تمديد معاهدة "ستارت" يلبي المصالح القومية لروسيا الاتحادية ويسمح بالحفاظ على الشفافية والقدرة على التنبؤ في العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في العالم، فضلاً عن التأثير الإيجابي على الوضع الدولي وتعزيز عملية نزع السلاح النووي".

هذا ووافق البرلمان الروسي (الدوما) خلال جلسته يوم الأربعاء، على اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت -3) مع الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات أخرى.

وجاء في المذكرة التوضيحية للوثيقة: "تم التوصل في يناير/ كانون الثاني 2021 إلى توافق مبدئي بين الأطراف على تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات".

هذا وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة في 8 نيسان/ أبريل 2010 "ستارت 3"، التي تنتهي في 5 شباط/ فبراير.

ووفقًا للوثيقة المقدمة، من المقترح تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات أخرى حتى 5 شباط/ فبراير 2026.

وصرح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي كونستانتين كوساتشيف، لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أنه يتوقع أن يتم التصديق على الوثيقة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.