شرطة موسكو تعتزم فرض قيود على حركة المواطنين الأحد المقبل بسبب دعوات للتظاهر

أعلنت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في موسكو، أمس الجمعة، أنه سيتم فرض قيود على تجول المشاة وسط العاصمة الروسية يوم الأحد بتاريخ 31 يناير بسبب دعوات المشاركة في المظاهرات غير القانونية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الداخلية: "نظرا للدعوات الواردة من وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت للمواطنين بالمشاركة في أنشطة غير مصرحة، نعلن أنه سيتم فرض قيود على حركة المشاة وسط العاصمة موسكو بتاريخ 31 يناير.

هذا وشهدت روسيا أعمال احتجاجية غير مصرحة يوم السبت الماضي 23 يناير في العاصمة وعدد من المدن، حيث دعا أنصار أليكسي نافالني المواطنين للخروج في مظاهرات.

وقد حذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام حينها من مسؤولية المنظمين والمشاركين العاديين في الأعمال غير المصرحة، كما مكتب النائب العام بحظر الدعوات الموزعة على الإنترنت للحضور إلى مثل هذه الأنشطة.

ويخطط أنصار نافالني لتنظيم فعاليات مماثلة يوم الأحد المقبل 31 يناير، وتحذر وزارة الداخلية والنيابة العامة من المنظمين والمتظاهرين من المسؤولية جراء تنظيم مثل هذه الفعاليات والمشاركة فيها.