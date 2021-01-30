سفير إيران بموسكو: أول شحنة من اللقاح الروسي ضد كورونا ستصل بحلول 4 فبراير/شباط المقبل

أكد السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، اليوم السبت، أن بلاده ستتسلم الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا بحلول 4 فبراير/شباط المقبل.

وقال جلالي في تصريحات لوكالة "ارنا" الرسمية "تم توقيع عقد بين طهران وموسكو لشراء اللقاح الروسي "سبوتنيك V" وإنتاجه بشكل مشترك بين البلدين، وسيتم إرسال الشحنة الأولى من هذا اللقاح إلى إيران بحلول 4 شباط/فبراير القادم".

وأضاف جلالي "الشحنة الثانية والثالثة سترسل إلى إيران قبل نهاية شباط/فبراير القادم، وستستمر عملية إرسال شحنات اللقاح على نفس السياق كل أسبوعين بين طهران وموسكو".

وتابع السفير الإيراني بموسكو "إمكانية إنتاج اللقاح الإيراني عالية، وقد اتفق الجانب الروسي والإيراني على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" بشكل مشترك داخل إيران"، لافتا إلى أنه "خلال الأيام العشرة المقبلة، يزور موسكو وفد من وزارة الصحة الإيرانية لإجراء محادثات حول مسألة إنتاج اللقاح بشكل مشترك بين البلدين".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في آب/أغسطس العام الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.