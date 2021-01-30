إغلاق محطات مترو ومطاعم... السلطات الروسية تتجهز للمظاهرات غير المصرح بها

أعلنت شرطة موسكو إنه سيتم إغلاق سبعة محطات مترو العاصمة، يوم غد الأحد، بسبب الإعلان عن تظاهرات غير مصرح بها في البلاد.

ويجري الحديث عن المحطات التالية: أليكساندروفسكي ساد ولوبيانكا وأوخوتني رياد وتياترالنايا وبلوشاد ريفولوتسيي وكوزنيتسكي موست وكيتاي غورود. وسيتم إغلاق المحطات الساعة الثامنة صباحا وحتى وقت غير محدود.

وقال النائب الأول لرئيس مكتب عمدة موسكو، أليكسي نميريوك، "لسوء الحظ، سيتم إغلاق المقاهي والمطاعم ومؤسسات تقديم الطعام الأخرى، وكذلك المتاجر في وسط المدينة، هذا الأحد".

وتابع نميريوك، "سيتم إيقاف بيع المشروبات الكحولية والمشروبات في عبوات زجاجية من الساعة 9:00 حتى 23:00 (حسب التوقيت المحلي)، في وسط المدينة أيضا".

بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على طلب الشرطة، سيتم تغيير طرق النقل البري في مركز العاصمة.

وقد حذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام حينها من مسؤولية المنظمين والمشاركين العاديين في الأعمال غير المصرحة، كما مكتب النائب العام بحظر الدعوات الموزعة على الإنترنت للحضور إلى مثل هذه الأنشطة.