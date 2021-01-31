اعتقال عشرات المشاركين في الاحتجاجات غير المرخصة بموسكو

اعتقلت قوات الأمن الروسية في العاصمة موسكو ما لا يقل عن 66 شخصاً، من المشاركين في حملات احتجاجية غير مرخصة، وذلك بحسب ما أفاده مراسل سبوتنيك.

وأشار المراسل إلى أنه تم اعتقال 12 مخالفًا في منطقة "تشيستيه برودي"و 19 شخصا آخرا في ميدان "تروبنايا" و 35 في منطقة "سوخاريفسكايا"، في وسط المدينة، موضحا أنه من بين المحتجزين عضو في مجلس حقوق الإنسان.

وأضاف المراسل أنه في الوقت نفسه عمليات الاحتجاز مازالت مستمرة في ظل التجمعات غير المرخصة لبعض الجماعات المعارضة لنظام الحكم.

كما يحث رجال الأمن عبر مكبرات الصوت، المتظاهرين على الالتزام بالقانون والانصراف.

وفي السياق نفسه، أفادت الدائرة الصحفية التابعة لإدارة الأمن ومكافحة الفساد في موسكو أن حوالي 300 شخص يشاركون في حملات احتجاج غير منسقة في وسط موسكو.

وجاء في البيان: "حوالي 300 شخص يشارك في تجمعات غير مسموح بها في موسكو، بما في ذلك 200 في ميدان سوخاريفسكايا و 100 بالقرب من محطة مترو الانفاق كراسني فوروتا".