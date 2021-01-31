إصابة ضابط شرطة أثناء الاحتجاجات غير المرخصة في روسيا... فيديو

أصيب ضابط تابع للشرطة الروسية، اليوم الأحد، أثناء الاحتجاجات غير المصرح بها في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وشوهد ضابط الشرطة في ساحة إيزاكيفسكايا، حيث كان يرتدي زيه الرسمي مع خوذة، وظهر ولا وهو يستطيع المشي بشكل مستقل، ليتدخل زملائه ويساعدوه.

Участники несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального напали на сотрудников правоохранительных органов на Сенной площади в Санкт-Петербурге



Протестующие толкали стражей порядка и забрасывали их снежками в попытке отбить задержанного. pic.twitter.com/mW55k6l7oL — Известия (@izvestia_ru) January 31, 2021

وفي موسكو، احترقت سيارة تابعة للشرطة الروسية في شارع فوزنيسينسكي، ولم يصب أحد بأذى، كما قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة.

وقال المصدر "كانت سيارة شرطة تحترق. ولا تزال أسباب ما حدث غير معروفة".

واعتقلت قوات الأمن الروسية في العاصمة موسكو ما لا يقل عن 120 شخصاً، من المشاركين في حملات احتجاجية غير مرخصة، وذلك بحسب ما أفاده مراسل "سبوتنيك".

وأشار المراسل إلى أنه تم اعتقال 12 مخالفًا في منطقة "تشيستيه برودي"و 19 شخصا آخرا في ميدان "تروبنايا" و 35 في منطقة "سوخاريفسكايا"، في وسط المدينة، موضحا أنه من بين المحتجزين عضو في مجلس حقوق الإنسان.

وأضاف المراسل أنه في الوقت نفسه عمليات الاحتجاز مازالت مستمرة في ظل التجمعات غير المرخصة لبعض الجماعات المعارضة لنظام الحكم.

كما يحث رجال الأمن عبر مكبرات الصوت، المتظاهرين على الالتزام بالقانون والانصراف.

وفي السياق نفسه، أفادت الدائرة الصحفية التابعة لإدارة الأمن ومكافحة الفساد في موسكو أن حوالي 300 شخص يشاركون في حملات احتجاج غير منسقة في وسط موسكو.

وجاء في البيان: "حوالي 300 شخص يشارك في تجمعات غير مسموح بها في موسكو، بما في ذلك 200 في ميدان سوخاريفسكايا و 100 بالقرب من محطة مترو الانفاق كراسني فوروتا".