أبعاد استخدام المراهقين في احتجاجات غير قانونية في روسيا

تكررت مشاركة مراهقين في تجمعات غير منسقة (غير مصرح بها) في روسيا، ووفقا لتشريعات الاتحاد الروسي، يعاقب المشاركة مثل هذه الأحداث بموجب قانون الجرائم الإدارية للاتحاد الروسي.

قال المحلل السياسي رسلان أوستاشكو في تصريح لـ"وكالة الأنباء الفيدرالية"، إن "مشاركة المراهقين عمل مقصود بحسب تقنيات الاحتجاج الحديثة هو إنشاء صورة مرئية للعامة، يكمن في إجبار وكالات إنفاذ القانون على ضربهم، وأن لم يحدث هذا فيقومون بتضميد رؤسهم وصبغ الضماد باللون الأحمر ليتبين أنه دم، سجلت مثل هذه الحالات في موسكو وسانت بطرسبرغ".

وأضاف أوستاشكو: "في الوقت نفسه لم يظهر أحد الجانب الإخلاقي لوكالات إنفاذ القانون، منها طريقة التعامل حيث قدموا الشاي للجميع مجانا".

من جانبه قال المحلل السياسي يوري غولوب، إنه "بشكل عام استراتيجية وتكتيكات مثل هذه الأعمال تتلخص استفزاز قوات الأمن، فهم يقومون بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف وغيرها، فإذا استخدم ضباط إنفاذ القانون القوة، فهم متهمون بالعنف ضد المتظاهرين السلميين، وإذا لم يستخدموها، فهذا يدل على ضعف الحكومة وقوة المعارضة".

اعتقلت قوات الأمن الروسية في العاصمة موسكو، اليوم الأحد، ما لا يقل عن 120 شخصاً، من المشاركين في حملات احتجاجية غير مرخصة، وذلك بحسب ما أفاده مراسل "سبوتنيك".

ونظمت احتجاجات غير مصرح بها في عشرات المدن الروسية، في وقت سابق، وحذرت خلالها وزارة الخارجية الروسية من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.