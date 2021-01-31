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    من احتجاجات المعارضة وسط موسكو

    شرطي ومارة أنقذوا حياة رجل أضرم النار في نفسه بموسكو

    © Sputnik . Alexandr Valf
    روسيا
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    أنقذ ضابط شرطة روسي بالتعاون مع بعض المارة من المواطنين الذين تواجدوا في شارع تفرسكايا بالعاصمة الروسية موسكو، رجلا أضرم النار في نفسه.

    وبحسب البيان المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الشؤون الداخلية الروسية، فقد تدخل ضابط شرطة روسي بالتعاون مع بعض المواطنين وأنقذوا حياة مواطن بعد أن أضرم النار في نفسه.

    مظاهرات في روسيا
    © Sputnik . Alexander Galperin
    إصابة ضابط شرطة أثناء الاحتجاجات غير المرخصة في روسيا... فيديو
    وأشارت مصادر سابقة إلى الرجل سار على طول شارع تفرسكايا، وصب على نفسه سائلا من زجاجة وأضرم فيها النار بجوار مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة.

    وبين المصدر أن الضحية فاقد للوعي في الوقت الحالي، وتعرض جسمه لحروف بنسبة 60٪.

    وجاء في البيان "باستخدام معدات الإطفاء المرتجلة والزي الشخصي، تمكن الشرطي والمواطنون الموجودون في مكان الحادث من إخماد النار المشتعلة في غضون ثوان قليلة. وتم نقل الضحية إلى المستشفى".

    وفي موسكو، احترقت سيارة تابعة للشرطة الروسية في شارع فوزنيسينسكي، ولم يصب أحد بأذى، كما قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة.

    وقال المصدر "كانت سيارة شرطة تحترق. ولا تزال أسباب ما حدث غير معروفة".

    واعتقلت قوات الأمن الروسية في العاصمة موسكو ما لا يقل عن 120 شخصاً، من المشاركين في حملات احتجاجية غير مرخصة، وذلك بحسب ما أفاده مراسل "سبوتنيك".

    وأشار المراسل إلى أنه تم اعتقال 12 مخالفًا في منطقة "تشيستيه برودي" و19 شخصا آخرا في ميدان "تروبنايا" و35 في منطقة "سوخاريفسكايا"، في وسط المدينة، موضحا أنه من بين المحتجزين عضو في مجلس حقوق الإنسان.

    وأضاف المراسل أنه في الوقت نفسه عمليات الاحتجاز مازالت مستمرة في ظل التجمعات غير المرخصة لبعض الجماعات المعارضة لنظام الحكم.

    كما يحث رجال الأمن عبر مكبرات الصوت، المتظاهرين على الالتزام بالقانون والانصراف.

    وفي السياق نفسه، أفادت الدائرة الصحفية التابعة لإدارة الأمن ومكافحة الفساد في موسكو أن حوالي 300 شخص يشاركون في حملات احتجاج غير منسقة في وسط موسكو.

    وجاء في البيان: "حوالي 300 شخص يشارك في تجمعات غير مسموح بها في موسكو، بما في ذلك 200 في ميدان سوخاريفسكايا و100 بالقرب من محطة مترو الانفاق كراسني فوروتا".

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    نار, موسكو, روسيا
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