ميدفيديف: لا أرى حتى الآن مؤشرات على الرغبة في فصل روسيا عن الإنترنت العالمي

قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، إنه لا يرى حتى الآن مؤشرات على الرغبة بفصل روسيا عن شبكة الإنترنت العالمية.

في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، أشار ميدفيديف إلى أن فصل روسيا عن الشبكة العالمية أمر محتمل، ولكن هناك خطة عمل في هذه الحالة، وإذا لزم الأمر، سيدخل قانون الجزء الروسي من الإنترنت حيز التنفيذ.

وقال ميدفيديف: "لكنني ما زلت بصراحة لا أرى أي بوادر على ذلك، لأنه لأسباب واضحة، هذا سلاح ذو حدين"، موضحا أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون ضمن إجراءات معينة من الجانب الروسي.

وأضاف: "ثانيًا، "أصدقاؤنا" وأصدقاؤنا الحقيقيون، ما زالوا يستخدمون الإنترنت بنشاط، بما في ذلك للتعبير عن موقفهم، فهذا يعني ببساطة رفض نقل موقف معين. حتى الآن تعمل جميع الشبكات الاجتماعية، لم نتحدث عن هذا الأمر، لم نوقف أحدا ولم نتباطأ".

وذكر ميدفيديف أنه في عدد من البلدان، على سبيل المثال، في الصين، لا تعمل هذه الشبكات الاجتماعية الغربية، لكن لديها شبكات اجتماعية خاصة بها. وأضاف ميدفيديف: "إنهم يأخذون الأمر بسهولة تامة، ويتواصلون عبر شبكاتهم الاجتماعية الخاصة".

وأكد ميدفيديف أن استقلالية الجزء الروسي من الإنترنت يمكن استعادتها إذا انفصلت الدولة عن الشبكة العالمية، وهذا سيخلق بعض مشاكل ويستغرق وقتًا، لكن كل شيء من الناحية التكنولوجية جاهز لذلك.

وقال ميدفيديف في هذا الخصوص: "في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين، فمن الواضح أنه حتى لو القانون دخل حيز التنفيذ، فإنه سيخلق مشاكل كبيرة. أي سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة تعديله. ولكن من حيث المبدأ، فإن استقلالية روسيا على الإنترنت يمكن استعادتها أو إنشاء جزء من الشبكة".

وأضاف: "من الناحية التكنولوجية كل شيء جاهز لذلك، على المستوى التشريعي، تم اتخاذ جميع القرارات، لكنني أؤكد مرة أخرى أن هذا ليس بالأمر السهل ولن نريده حقًا".