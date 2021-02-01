ميدفيديف: جائحة كورونا أعادت فكرة العمل 4 أيام في الأسبوع

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، بأن جائحة فيروس كورونا أعادت إحياء فكرة أسبوع العمل لمدة 4 أيام، مؤكدا أنه من الضروري تنفيذها ولكن ليس على حساب التنمية الاقتصادية.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف في لقاء مع وسائل إعلام روسية، ردا على سؤال عما إذا كانت الجائحة قضت على فكرة العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع: "لم تقض عليها بل قامت بإحيائها".

وأضاف: "أضافت الجائحة ألوانها إلى هذه القصة. من الواضح أن جزءًا كبيرًا من الأشخاص قد تحولوا إلى العمل عن بُعد وهم في الحقيقة لا يعملون خمسة أيام، ولكن أربعة أيام ووفقًا لجدول زمني مختلف، بشكل عام، يبني كل شخص يوم عمله بشكل مختلف. لذلك أعتقد أننا سنعود إلى هذه الفكرة".

أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا أن عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في روسيا ارتفع بمقدار 18359 خلال الـ24 الساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 3850439 حالة.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، أنه تم إجراء أكثر من 100 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا.