تشيجوف: روسيا تأمل تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد زيارة بوريل إلى موسكو

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الاثنين، عن أمل بلاده في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد زيارة رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إلى موسكو.

موسكو-سبوتنيك. من المقرر أن يقوم رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، بزيارة عمل إلى موسكو في الفترة من 4 إلى 6 شباط/فبراير، الجاري.

وقال تشيجوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن إعادة الدفء للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي نتيجة هذه الزيارة: "آمل ذلك. ولكني لا أستطيع أن أقول إن العلاقات في حالة جمود عميق".

وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي سينظر في هذا الشهر بقضية فرض عقوبات على روسيا بسبب اعتقال المدون الروسي المعارض، أليكسي نافالني.

وقال الوزير: "نتفق جميعًا مع موقف الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء، كما عبر عنه، جوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية الأوروبية، وهو أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمنح روسيا فرصة لإعادة النظر في هذه القضية. وفي غضون 30 يومًا، ستطرح القضية. وسنبحث هذه القضية مرة أخرى".