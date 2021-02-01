مدفيديف: لاختيار أحد اللقاحات الروسية يجب استشارة الطبيب

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أنه تلقى أحد اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن التطعيم تم دون آثار جانبية.

موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف في لقاء مع وسائل إعلام روسية: "لقد تم تطعيمي منذ شهرين بأحد اللقاحات الروسية. وأقول ذلك لتجنب الشعور بأن أحد اللقاحات أفضل من الآخر".

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن التطعيم تم دون أي أثار جانبية.

وأضاف مدفيديف: "أنا أتحدث بشكل مباشر وصريح تمامًا. إن جميع لقاحاتنا فعالة، ويجب أن يتم ذلك [التطعيم ضد كورونا]ولكن لاختيار أحدها، فأنت بحاجة إلى استشارة الطبيب".

وفي وقت سابق، أعلن حساب "سبوتنيك V" عبر تويتر، عن موعد إطلاق لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي الثالث "الأحادي الجرعة" ضد فيروس كورونا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم، عن تطوير لقاح "سبوتنيك لايت" المطور من قبل مركز "غامالي" للأوبئة.

وفي ذلك قال مدير المركز القومي للبحوث في علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة"غامالي"، ألكسندر غونيزبرغ: "إن اللقاح الجديد، الذي تحدث عنه الرئيس، يجعل من الممكن تقديم حل وسط معين: "سبوتنيك لايت" سيعطي مناعة أقل على المدى الطويل من "سبوتنيك V"، ولكن بفضله، سيكون من الممكن إسقاط ذروة الحالات المصابة وتقليل الوفيات".