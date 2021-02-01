السفير الفرنسي: باريس تدرس مع موسكو إمكانية زيارة ماكرون إلى روسيا

صرح السفير الفرنسي لدى روسيا، بيير ليفي، لوكالة "سبوتنيك" بأن باريس تدرس مع موسكو إمكانية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير، اليوم الاثنين: "يواصل الرئيسان ماكرون وبوتين التواصل بانتظام، وكذلك الوزراء. وبالنظر على وجه الخصوص، إلى الوضع الصحي، في هذه المرحلة، لا يمكن وضع جدول زمني محدد لزيارة الرئيس ماكرون لروسيا، لكن هذا الاحتمال لا يزال قيد الدراسة".

كما أكد ليفي بأن فرنسا ترى أنه من الضروري مواصلة الحوار مع روسيا بشأن وقف نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا، وتتوقع أن توضح موسكو تفاصيل هذا الاقتراح.

وقال: "لقد لاحظنا اقتراح روسيا بشأن ما بعد معاهدة وقف نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى, وينبغي مواصلة الحوار المعمق حول هذه القضايا. ما زلنا ننتظر من الجانب الروسي توضيح تفاصيل هذا الاقتراح، وهو أمر ضروري لتقييم الضمانات الأمنية الموثوقة التي ستحصل عليها فرنسا وحلفاؤها".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن روسيا تعتبر "جارة" وأن باريس لديدها إصرار على إيجاد طريقة للحوار، عند تعليقه على سلسلة الاعتقالات التي شهدتها روسيا، جراء التظاهرات التي قام بها مؤيدو المعارض الروسي أليكسي نافالني، من أجل تحريره من السلطات الأمنية الروسية وإطلاق سراحه.