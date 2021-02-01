بوتين يوعز بإنشاء مشروع لحماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات بوضع مسودة لحماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، حسبما أفاد موقع الكرملين.

وجاء في بيان الصادر عن الكرملين، اليوم الاثنين: "تقوم حكومة روسيا الاتحادية بالاشتراك مع المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بوضع مشروع مفهوم لضمان حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية في الفضاء الرقمي لروسيا الاتحادية ومشروع خطة العمل لتنفيذه".

وتابع البيان: " كما يتضمن المشروع أنشطة لتحسين محو الأمية الرقمية لمواطني روسيا الاتحادية وتدريبهم في مجال أمن المعلومات والمهارات الرقمية".

وبحسب البيان، أوعز بوتين رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان فاليري فاديف مسؤولية متابعة المشروع وإعداد تقرير كامل حوله بحلول شهر آب/ أغسطس.