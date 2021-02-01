من نسج الخيال... "الناتو" يهاجم إقليما في غرب روسيا

صدر تعليق على خطة "الناتو" لغزو منطقة كالينينغراد الروسية من قبل السلطة المحلية.

وقال المسؤول الإعلامي في جهاز إدارة مقاطعة كالينينغراد، دميتري ليسكوف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، تعقيبا على خبر صحفي ذكر أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) وضع خطة مهاجمة إقليم كالينينغراد، إنها خواطر من نسج الخيال.

وأضاف أنه يتمنى على من يكتبون سيناريوهات تخيلية من هذا النوع أن يتوقفوا عن وضع خطط العدوان ويتحولوا للاهتمام بتنظيم الرحلات السياحية إلى مقاطعة كالينينغراد التي تجذب المزيد من السياح عاما بعد عام.

وذكر موقع "أوفيرت ديفينس" الإخباري، في الأسبوع الماضي، نقلا عن مركز أبحاث القوات البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية أن سيناريو قيام حلف شمال الأطلسي بشن الهجوم على مقاطعة

كالينينغراد والذي يجب أن يشارك فيه 30 ألفا من عناصر الجيش البولندي، يتضمن تدمير صواريخ "إسكندر" و"إس-400" للجيش الروسي ومحاصرة مدينة بالتيسك حيث قاعدة القوات البحرية الروسية، وتدمير القوات الروسية المتواجدة في المنطقة.

ومن جانبه قال فيكتور موراخوفسكي، وهو خبير عسكري روسي معروف، لـ"سبوتنيك" إن مختلف المؤسسات غير الحكومية والخبراء المنفردين يكتبون عشرات السيناريوهات المماثلة في السنة.