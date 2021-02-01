بيسكوف: الوضع الوبائي في روسيا يبعث على التفاؤل الحذر

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الوضع الحالي فيما يخص انتشار فيروس كورونا في روسيا يبعث على التفاؤل الحذر.

موسكو-سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين: "الوضع الوبائي في روسيا يبعث على التفاؤل الحذر، لكنه متغير، لهذا لا توجد قرارات بشأن موعد وصيغة رسالة الرئيس إلى الجمعية الفيدرالية حتى الآن".

يذكر بأن محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن في وقت سابق، عن تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وكتب سوبيانين في مدونته: "لم يعد شرطا إلزاميا نقل ما لا يقل عن 30 في المئة من الموظفين إلى العمل عن بعد... وتترك إعادة العمال إلى المكاتب أو الاحتفاظ بنظام "العمل عن بُعد" لقرار رؤساء المؤسسات".

وبدأت روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشهدت الأسابيع الأخيرة تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي فيروس كورونا.