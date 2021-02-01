مدفيديف يشدد على توطيد التكامل مع بيلاروس وصولا إلى العملة الموحدة

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أن عملية تكامل روسيا وبيلاروس يجب أن تكون أوثق وصولا إلى العملة الموحدة في البلدين.

وقال مدفيديف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، رداً على سؤال إذا كان من الأفضل التريث في عملية التكامل مع بيلاروس حتى تتوصل إلى إجماع سياسي داخلي: "أنا أبقى على موقفي السابق، وانطلق من أن موقفنا واحد، بالطبع، والتكامل مفيد للجانبين. يجب أن نندمج بدقة أكثر ونستخدم جميع إمكانات اتفاق الاتحاد بما فيها مقاربة أفق اقتصاداتنا، ويضم ذلك قضايا مختلفة كثيرة وصولاً إلى العملة الموحدة. ويجب التحرك نحو ذلك".

ووقعت روسيا وبيلاروسيا، يوم 2 نيسان/أبريل عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك. وفي كانون الثاني/يناير عام 2000، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد - روسيا وبيلاروس"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997.