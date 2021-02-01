مدمرة أمريكية تدخل البحر الأسود وسط تدريبات للبحرية الروسية على تدمير سفينة

نفذت فرقاطة "الادميرال ماكاروف"، التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، اليوم الاثنين 1 فبراير/شباط، بالتعاون مع أطقم منظومات صواريخ "باستيون" الساحلية المضادة للسفن تدريبات على تدمير سفينة معادية.

موسكو - سبوتنيك. وقال قسم التزويد بالمعلومات بقيادة أسطول البحر الأسود الروسي في بيان: "قام أسطول البحر الأسود الروسي بإجراء تدريبات مشتركة للقوات البحرية ومنظومات صواريخ باستيون الساحلية المضادة للسفن، على صد هجوم سفينة افتراضية للعدو المحتمل وتدميرها".

وتفترض التدريبات قيام فرقاطة "الأدميرال ماكاروف" بمهمة البحث ومتابعة سفينة معادية افتراضية تهدف إلى ضرب المنشآت الساحلية لأسطول البحر الأسود، وتدميرها بواسطة منظومة صواريخ "كاليبر- إن كيه".

وقامت أطقم منظومات صواريخ "باستيون" الساحلية المضادة للسفن، بعد ذلك بإطلاق صواريخ افتراضية على السفينة ذاتها.

إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أسطول البحر الأسود يتابع مدمرة "بورتر" الأمريكية منذ دخولها مياه البحر الأسود يوم 28 كانون الثاني/يناير، حيث انضمت إلى مدمرة أمريكية أخرى "دونالد كوك" المتواجدة هناك.

من جانبه، أوضح حلف الناتو أن خطواته هذه تأتي على خلفية "الحشد العسكري الروسي المستمر في المنطقة ".