الحرس الوطني الروسي: تصفية أكثر من 20 إرهابيا في شمال القوقاز خلال عام 2020

أعلن قائد المجموعة المتحدة لقوات مكافحة الإرهاب في منطقة شمال القوقاز، فاسيلي فيدوروك، اليوم الاثنين، أنه خلال عام 2020 تمت تصفية أكثر من 20 شخصاً من أعضاء الخلايا الإرهابية، واعتقال أكثر من 70 من المتواطئين معهم.

موسكو - سبوتنيك. صرح ممثل المكتب الإعلامي للحرس الوطني لوكالة "سبوتنيك"، نقلاً عن فيدوروك، قوله

"خلال عام 2020، تمت تصفية أكثر من 20 من أعضاء الخلايا الإرهابية، واعتقال أكثر من 70 من المتواطئين معهم، بالإضافة إلى وضع أكثر من 480 مواطنا على قوائم المطلوبين."

وأضاف فيدوروك خلال اجتماع مشترك بين الإدارات لتلخيص نتائج الأنشطة الخدمية والقتالية خلال العام الماضي فيما يتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب على أراضي منطقة شمال القوقاز: "كما تم اكتشف أكثر من 100 مرفق سري للإرهابيين، من قبل عسكريي ومجموعات الأمن".

هذا وتنشط في بعض أقاليم روسيا، وبالذات مناطق شمال القوقاز، بعض الجماعات الإرهابية، المؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والمدرج على قائمة الإرهاب الدولية)، وجماعات دينية متطرفة ذات فكر تكفيري، ولذلك تسعى روسيا وأجهزتها الأمنية، بما في ذلك الحرس الوطني، للتعامل معهم، سواء داخل روسيا الاتحادية، أو خارجها.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.