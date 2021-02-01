رئيس البرلمان الروسي: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن شريطة الاحترام المتبادل

أعلن رئيس البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، أن بلاده روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، ولكن شريطة الاحترام المتبادل.

موسكو - سبوتنيك . وقال فولودين للصحفيين مجيبا عن سؤال عما إذا كان من الممكن توقع تكثيف الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية، بعد تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية: "بلدنا منفتح على الحوار، والبرلمان أيضا، لكن بشرط الاحترام المتبادل وبدون سياسة الكيل بمكيالين. لكن الكثير يعتمد على ما إذا كان الكونغرس الأمريكي مستعد لهذا الشكل من التفاعل".

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة بوقف التدخل في شؤون روسيا الداخلية.

وقالت الخارجية في بيان لها: "إن التدخل الأمريكي الفظ في الشؤون الداخلية لروسيا حقيقة قائمة، كما هو الحال مع "الترويج" المزيف والدعوات لتجمعات وحملات غير مرخصة لها عبر منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن"، مضيفة "دعم وزير الخارجية أنتوني بلينكين لخرق القانون هو تأكيد آخر على دور واشنطن من وراء الكواليس".

وشددت الخارجية الروسية "ليس هناك شك في أن الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاحتجاجات هي جزء من استراتيجية احتواء روسيا"، مطالبة في هذا الصدد "بوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".