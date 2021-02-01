الأمن الروسي يعتقل 3 عناصر من مسحلي "إمارة القوقاز" في إنغوشيا

تمنكت قوات الأمن الروسية من اعتقال ثلاثة عناصر تابعة لجماعة "إمارة القوقاز" المحظورة في روسيا، والذين قدموا الغذاء والأسلحة للمسلحين المطلوبين في إنغوشيا.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "في إطار التحقيق في الدعوى الجنائية ضد قيادات وأفراد التنظيم الإرهابي "إمارة القوقاز".. تم اعتقال قريش دجانديغوف وإسلام زانديغوف وآدم خاشييف".

وبحسب التحقيق، أمن خاشييف ودجانديغوف وجانديغوف، في عام 2020، مساكن لمسلحي "إمارة القوقاز"، ووفرا لهم حركة آمنة في أنحاء الجمهورية، ونقل الأسلحة، بالإضافة إلى تزويدهم بالطعام.

وأضاف بيترينكو أن "أحد المتهمين قدم مخبأ يحتوي على أسلحة نارية وذخائر وعبوة ناسفة. والتحقيق يطلب من المحكمة اعتقال المتهمين الثلاثة كإجراء وقائي".

ووجهت إليهم تهم بموجب المادتين "المشاركة في أنشطة تشكيل مسلح غير قانوني" و"المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية".

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.