تطبيق "مترو موسكو" يتفوق على شركات عالمية ويفوز بالجائزة البلاتينية

قال رئيس مجمع النقل بالعاصمة الروسية موسكو مكسيم ليكسوتوف، "حصل تطبيق مترو موسكو على الجائزة البلاتينية في فئة تطبيقات القطاع العام. لقد تفوقنا على تطبيقات إدارة النقل المائي بالمترو في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، وأصبحنا أحد أكبر الشركات الحائزة على الجوائز: مايكروسوفت، AT&T Business Multimedia Solutions ، American Medical Association ...لكن الشيء الرئيسي هو أن المستخدمين أنفسهم يقدرون خدمتنا. يوجد بالفعل 4.4 مليون مستخدم لمترو موسكو".

يشار إلى أن جوائز AVA الرقمية لعام 2021 تقام في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية/ وتنافس مترو موسكو مع 2500 مشارك.