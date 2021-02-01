تتارستان ترسل طلبا للتأكد من إمكانية الاستخدام الحلال للقاح "سبوتنيك V"

أعلنت نائبة رئيس إدارة هيئة حماية المستهلك لجمهورية تتارستان، لوبوف أفدونينا، عن إرسال طلب إلى مطوري لقاح "سبوتنيك V" للتأكد من إمكانية الاستخدام الحلال للقاح.

وقالت أفدونينا خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "سابقا لم يكن هناك أي طلبات لاختبار لقاحات وأدوية حلال. هذه أول مرة يتم فيها إرسال طلب كهذا من قبل الإدارة الروحية للمسلمين في الجمهورية".

وتابعت أفدونينا: "هذا هو أول طلب غير معتاد لاختبار لقاح للاستخدام الحلال، لم تكن هناك مثل هذه الطلبات. تجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال الطلب إلى المؤسسة التي طورت اللقاح".

ومن جانبه أكد مركز أبحاث "غمالي" الروسي المطور للقاح "سبوتنيك V" إن العقار لا يحتوي على مكونات يحرمها الإسلام.

وقال مطورو للقاح "سبوتنيك V" في رسالة إلى نائب رئيس مجلس العلماء التابع للمديرية الروحية لمسلمي روسيا إلدار عليوتدينوف: "اللقاح لا يحتوي مكونات من أصل بشري".