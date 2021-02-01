الخارجية الروسية: موسكو تأمل في تسوية سلمية للوضع في ميانمار

أعربت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن أمل موسكو في تسوية الوضع في ميانمار بطريقة سلمية، من خلال استئناف الحوار السياسي في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نتابع تطورات الأوضاع في ميانمار عن كثب. مع الأسف، لم تتمكن القوى السياسية الرئيسية في حل الخلافات التي نشأت بعد نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020".

وتابع البيان :"نأمل في تسوية سلمية للوضع وفقا للتشريعات الحالية من خلال استئناف الحوار السياسي والحفاظ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للبلاد. وفي هذا الصدد، لفت انتباهنا تصريحات السلطات العسكرية بشأن اعتزامها إجراء انتهابات برلمانية خلال عام".

وكان جيش ميانمار قد أعلن، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، لافتا إلى أنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي، وجاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة "شينخوا" نقلا عن التلفزيون المملوك لجيش ميانمار.

وبحسب وكالة "رويترز"، أعلن المتحدث باسم حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في ميانمار في وقت سابق، عن اعتقال رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين فجر اليوم.