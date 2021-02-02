الخارجية الروسية: لم نقرر بعد ما إذا كانت شهادة التطعيم ضد كورونا مطلوبة للحصول على تأشيرة

أعلن مدير القسم القنصلي في وزارة الخارجية الروسية، إيفان فولينكين، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الروسية لم تقرر بعد الحاجة إلى شهادة تطعيم ضد "كوفيد-19" للحصول على تأشيرة دخول.

موسكو-سبوتنيك. وقال فولينكين لوكالة "سبوتنيك": "لم يتم اتخاذ قرار بتقديم شهادة تطعيم ضد "كوفيد-19" كشرط إلزامي، من قبل المواطنين الأجانب عند التقدم للحصول على تأشيرة روسية، ولا يتضمن التشريع الروسي حاليا مثل هذا الشرط".

وأضاف مدير القسم القنصلي بوزارة الخارجية الروسية: "في الوقت نفسه، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن عددا من الإدارات المهتمة تعمل بناءً على أمر من الرئيس الروسي على إصدار شهادات للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19" باستخدام اللقاحات الروسية... فهل سيكون هناك شرط تقديم مثل هذه الشهادات من قبل المواطنين الأجانب لدخول روسيا، هذا غير معروفة بعد".

يذكر بأن روسيا كانت قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعالية اللقاحات الروسية المطورة ضد فيروس كوفيد-19.