هيئة دفاع نافالني تطلب من المحكمة إدراج تقرير عيادة "شاريتيه" في ملف المحاكمة

طالبت هيئة دفاع المعارض أليكسي نافالني من المحكمة إدراج رسالة من عيادة "شاريتيه" الألمانية بشأن استكمال علاج أليكسي نافالني في 15 يناير وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في "إيف روشيه" في القضية.

وقال مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، أن محامي نافالني، فاديم كوبزيف، طلب من المحكمة "يرجى إدراج الشهادة الأصلية من عيادة شاريتيه بتاريخ 15 يناير. ويترتب على ذلك أن نافالني أنهى العلاج في 15 يناير، في وقت الفحص الذي كان على ما يرام، حتى 15 يناير تمت متابعته في العيادة الخارجية. عند خروجه من المستشفى، اكتسب 100٪ من وزن جسمه وتعافى إلى مستويات ما قبل الحادث".

وقالت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا: "تم الإعلان عن استراحة لمدة عشر دقائق".

وأضاف المراسل أن المدعي العام طلب 10 دقائق للتعرف على المواد، ووافق القاضي على الطلب.

في وقت لاحق أصبح معروفًا أن المحكمة أدرجت في قضية نافالني خطابًا من عيادة شاريتيه وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إيف روشيه.

بدأت جلسة الاستماع اليوم الثلاثاء في محكمة سيمونوفسكي بالعاصمة موسكو في شكل خارج الموقع وبتنسيق في الموقع حتى يتمكن عدد أكبر من المراسلين من الحضور.

اعتُقل نافالني في 17 يناير/ كانون الثاني في مطار شيريميتيفو لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يخضع للعلاج بعد حادثة تسمم مزعومة. بعد ذلك، تم نقله إلى قسم الشرطة في خيمكي، أقرب مدينة كبيرة من المطار، حيث في اليوم التالي، قررت محكمة مدينة خيمكي، خلال جلسة خارج الموقع، بسجن نافالني مدة 30 يومًا.