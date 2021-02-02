خبير: روسيا تقترب من ذروة إصابات كورونا

أعلن الأكاديمي الأستاذ المساعد في قسم الأمراض المعدية في جامعة الصداقة، سيرغي فوزنيسينسكي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تقترب من الذروة التي سيلاحظ بعدها انخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق واسعة، مشيرا إلى أنه يمكننا القول إن معدل الإصابات يتراجع.

موسكو-سبوتنيك. وقال فوزنيسينسكي لوكالة "سبوتنيك": "خلال هذا الوقت، ارتفع عدد الأشخاص الذين لديهم مناعة، ومن المحتمل أننا نقترب من الذروة عندها سنرى فقط انخفاضا في عدد الإصابات، في مناطق كبيرة".

وأشار إلى أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وكذلك خبراء الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان (روس بوتريب نادزور)، إن نحو 50 في المئة أو أكثر من سكان المدن الكبيرة لديهم مناعة من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه بناءً على هذه البيانات، يمكن تتبع قدر معين من التفاؤل في حالات الإصابة.

وأوضح اختصاصي الأمراض المعدية أنه "إذا نظرنا مرة أخرى إلى معدل الإصابة، وإذا كانت معدلات الإصابة مرتبطة بمستوى عال من معدلات الاختبار، فيتضح أننا وصلنا بالفعل إلى مرحلة ثابتة ونتحرك نحو الأسفل".

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.