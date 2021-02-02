لافروف: السويد لا تستجيب للمقترحات الروسية بشأن تحسين العلاقات

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن المقترحات الروسية للسويد بشأن إقامة حوار لتحسين العلاقات وتسوية الخلافات لا تزال دون إجابة من قبل ستوكهولم.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف، في اجتماع مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي: "هناك أمثلة جيدة للتطور الإيجابي في علاقاتنا الثنائية، ولكن بصفة عامة بالتأكيد، فإن حالة (العلاقات الثنائية) تجعلنا نتمنى الأفضل".

وأضاف لافروف "نسمع تصريحات حول ما يسمى بالتهديد العسكري الروسي وخطابات أخرى مناهضة لروسيا، لكن للأسف، لا تزال جميع مقترحاتنا بشأن إقامة حوار حول أي قضايا مثيرة للقلق، دون إجابة".

وكانت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليندي، قد أعلنت في وقت سابق أن بلادها ستواصل الالتزام بسياسة ذات مسارين في العلاقات مع روسيا.

وقالت ليندي، أثناء تقديمها إعلان السياسة الخارجية إلى البرلمان - وثيقة تحدد السياسة الخارجية للمملكة للعام المقبل: "سياسة الحكومة تجاه روسيا لم تتغير. حيث لدينا مصالح مشتركة مع روسيا، سنتعاون بنفس طريقة الاتحاد الأوروبي. هذا يؤثر على الاستقرار والأمن في منطقتنا".

في الوقت نفسه، أضافت، أن السويد تواصل إدانة تصرفات روسيا في الموقف مع أوكرانيا وتواصل دعم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتدهورت علاقات روسيا ودول الغرب في عام 2014، بسبب موقف روسيا من الأوضاع في أوكرانيا وإعادة شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية، ووجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اتهامات لموسكو بالتدخل في شؤون أوكرانيا، بينما نفت موسكو هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، واصفة إياها بـ" غير المقبولة".