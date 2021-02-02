سوق السيارات الفارهة في روسيا يشهد تراجعا ملحوظا

أفادت وكالة "أفتوستات" الروسية المتخصصة بتحليل إحصاءات أسعار السيارات، اليوم الثلاثاء، بأن مبيعات السيارات الفاخرة الجديدة انخفضت في روسيا في عام 2020 بنسبة 15 بالمئة إلى 1114 سيارة.

موسكو - سبوتنيك. ويقول خبراء "أفتوستات": "بلغ حجم السوق الروسية للسيارات الفاخرة الجديدة في عام 2020 نحو 1114 سيارة وهذا أقل بنسبة 15 بالمئة عما كان عليه في عام 2019 (1312 سيارة) وقد انخفض شراء السيارات في هذا القطاع بشكل ملحوظ أكثر من السوق الروسي بأكمله (أقل بـ8 بالمئة)".

وأضاف الخبراء "في المجموع، خلال العام الماضي، تم شراء 387 سيارة مرسيدس-بنز مايباخ من فئة "إس-كلاس" جديدة (التي تمثل 35 بالمئة من السوق)، 299 بنتلي، 199 رولز رويس، 139 لامبورغيني، 52 مازيراتي، 29 فيراري، و9 أستون مارتن".

يشار إلى أن جميع العلامات التجارية، باستثناء رولز رويس، أظهرت ديناميات سلبية في عام 2020، وفيما يتعلق بالجغرافيا، فإن أكثر من نصف هذه المشتريات الفاخرة (56 بالمئة) جرت تقليديًا في موسكو، التي يمتلك سكانها 628 سيارة فاخرة.