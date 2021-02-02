بوتين يشدد على ضرورة التفاعل مع محتوى مواقع التواصل الاجتماعي دون تقييد حرية التعبير

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التفاعل مع المحتوى الذي ينشر بمواقع التواصل الاجتماعي لافتا إلى أهمية عدم تقييد حرية التعبير.

وقال بوتين خلال لقائه مع الفائزين بجائزة "معلم العام" في روسيا: "لا يهمهم إذا كان هذا المحتوى أو ذاك يتسبب في نوع من الضرر لفئة الأشخاص الذين تم توجيهه إليهم. منصات المعلومات الحديثة هذه تبدأ في السيطرة على الوعي بشكل متزايد".

وأضاف بوتين: "بالطبع، يجب علينا أن نفكر في ذلك، يجب أن نتفاعل معه، وفي الوقت نفسه، لا نتخذ قرارات من شأنها تقييد حرية الإنسان، حرية الاختيار، وحرية التعبير".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي هي عمل تجاري يهدف للربح، لافتا إلى أن القائمين على هذه المواقع لا يهتمون بما إذا كان محتواها سيتسبب في الضرر للفئة الموجه إليها.

وقال "لقد تطرقتم إلى مجال مهم للغاية. هذه المنصات، هي بطبيعة الحال أعمال تجارية في المقام الأول. يجب ألا ننسى هذا أبدًا. إنها عمل تجاري بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين ينظمون هذا النوع من النشاط، بهدف الربح" مشيرا أنهم يفعلون ذلك بأي ثمن.