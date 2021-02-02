صندوق الاستثمارات المباشرة: الهند ستكون واحدا من المراكز الرئيسية لإنتاج لقاح "سبوتنيك V"

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن الهند ستصبح أحد المراكز العالمية الرئيسية لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، وستكون القدرة الإنتاجية قابلة للمقارنة مع مثيلتها الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس الصندوق كيريل دميترييف: "نحن نعمل الآن بنشاط مع "دكتور ريدي" في الهند، والهند شريك رئيسي لنا، لأن الهند في الواقع، ستنتج نفس القدر الذي تنتجه روسيا من اللقاحات. وستكون واحدة من مراكز الإنتاج الرئيسية في العالم لقاح "سبوتنيك V" ونحن في انتظار الموافقة على اللقاح إما هذا الشهر أو الشهر المقبل".

وأضاف "وفقًا لذلك، يمكننا بعد ذلك بدء عمليات التسليم إلى الهند. يمكننا حتى تصنيف "سوتنيك V" - كلقاح روسي هندي، لأن لدينا خمسة شركاء إنتاج هناك. ونتعاون بشكل وثيق جدًا مع الهند منذ البداية، لأن الهند لديها طاقة إنتاجية كبيرة للقاح".

في وقت سابق، أشار دميترييف في إيجاز مع المراسلين إلى أن الصندوق يعمل مع المنظمين في الهند ويأمل في الحصول على إذن لإجراء عاجل في فبراير أو مارس، مشيرا إلى أن إنتاج اللقاح جاري بالفعل في كوريا الجنوبية والهند، وسيبدأ قريبًا في الصين. وقال إن البرازيل تنتج بالفعل دفعات تجريبية ومن المتوقع أن تصل إلى كميات كبيرة الشهر المقبل.

هذا ونشرت مجلة لانسيت العلمية، اليوم الثلاثاء، نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V"، مؤكدة كفاءته العالية وسلامته. وخلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أظهر "سبوتنيك V" معدلات عالية من الفاعلية والمناعة والسلامة، إذ بلغت فاعلية اللقاح 91.6٪ ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا الجديد.