محكمة روسية تصدر حكما بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني لثلاثة أعوام ونصف

أصدرت محكمة سيمونوفسكي بموسكو حكما بسجن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في قضية شركة "إيف روشيه"، وذلك بعد إلغائها الحكم الصادر من قبل بالسجن مع إيقاف التنفيذ.