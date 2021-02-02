الخارجية الروسية تعلق على تصريحات برلين بشأن الحكم الصادر ضد نافالني

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، معلقة على رد الفعل الألماني تجاه الحكم الصادر اليوم بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني، إن روسيا لم تتلق حتى الآن ردا من الجانب الألماني بشأن الأسئلة التي طرحتها في قضية نافالني.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا عبر قناة "سولوفيوف لايف" على موقع "يوتيوب" اليوم الثلاثاء : "لم نتلق حتى الآن ردا، برغم الأسئلة الكثيرة التي طرحناها وأرسلناها من خلال هيئات إنفاذ القانون".

ودعت زاخاروفا السلطات في برلين التي : "تطلق الكثير من عبارات الإدانة والمطالبات" للرد "بعدد أقل من الكلمات والحروف بشأن من تحتويه تحاليل نافالني "فائقة السرية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نصحت، في وقت سابق، السياسيين الأجانب الذين علقوا على الوضع مع نافالني باحترام القانون الدولي والاهتمام مشاكل بلادهم، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا ينوي الاستماع إلى تصريحات من الخارج حول نافالني.

وكانت محكمة سيمونوفسكي بموسكو قد أصدرت حكمها بسجن المدون والمعارض الروسي، أليكسي نافالني، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في قضية شركة "إيف روشيه". وذلك بعد إلغائها الحكم الصادر من قبل بالسجن مع إيقاف التنفيذ.